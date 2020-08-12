Gecenin maçı: PSG - Atalanta

Fransız devi PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sezonun flaş takımı Atalanta ile kapışacak. Koronavirüs önlemleri gereği tek maç olarak tarafsız sahada Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesinde PSG'de sakatlığı bulunan Verratti ile kırmızı kart cezalısı Di Maria forma giyemeyecek. Ağrıları olan Mbappe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Gasperini'nin takımında ise sakatlığı süren Gollini ile Palomino maçta süre alamayacak. İlicic'in de durumu belirsiz