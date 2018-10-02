Geçen sezonu şimdiden yakaladı!

Aykut Kocaman yönetiminde geçtiğimiz sezon birçok sıkıntı yaşayan Kanarya, buna rağmen ligi zirvenin 3 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Şampiyon Galatasaray toplamda 7 mağlubiyet alırken, Fenerbahçe sezonu 4 yenilgiyle bitirdi. Cocu yönetimindeki Sarı-Lacivertliler bu mağlubiyet sayısına daha 7. haftada ulaştı...

Deplasmanda tek gol...

Sarı-Lacivertliler, 2017-18 sezonunda Kadıköy’de beklenmedik kayıplar yaşadı. Ancak 17 deplasman maçında topladığı 35 puanla bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Fenerbahçe bu sezon ise 4 kez dış sahada maça çıktı. Sadece Konya’yı 1-0 mağlup eden Kanarya; Malatya, Göztepe ve Rize karşısında ise gol bile atamadan yenildi.

3 puanlı sistemin en kötü Fener’i

Fenerbahçe, 7 haftada topladığı 7 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Sarı-Lacivertliler için bu performans, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri alınan en kötü sonuç oldu. Bu süreçte rakip fileleri sadece 6 kez havalandıran Sarı-Lacivertliler, kalesinde ise 10 gol gördü ve 7. haftayı -4 averajla tamamladı!

Sarı-Lacivertliler çerçeveyi bulamıyor

Kanarya, ligde oynadığı 7 mücadelede kaleye toplam 87 şut gönderdi. Fenerbahçe bu alanda ligin 6. sırasında yer alıyor. Ancak iş kaleyi tutturmaya gelince, Sarı-Lacivertliler sınıfta kaldı. Toplamda sadece 26 şut isabeti sağlayan ve bu alanda 13. olabilen Cocu’nun ekibi, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırabildi.