Süper Lig'de lider Fenerbahçe ’nin 7 puan gerisinde bulunan Trabzonspor , geçtiğimiz yıl 13. hafta sonunda ligde en yakın rakibinin 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu. 9. haftadaki Fenerbahçe zaferiyle zirveye çıktıktan sonra liderlik koltuğunu bir daha kimseye bırakmayan Bordo-Mavililer, Dünya Kupası arası sonrası Sarı-Lacivertliler’i Akyazı’da konuk edecek. Fırtına, öncesinde Ankaragücü maçını mutlaka kazanmayı hedefliyor.

Ankaragücü provası başladı

Bordo-Mavililer, 1 günlük iznin ardından Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. Ligde son maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Fırtına, Dünya Kupası arası öncesi oynayacağı son lig maçından mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Kart cezaları bulunan Bakasetas ve Trezeguet, yarınki Ankara deplasmanında forma giyemeyecek. Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı’nın ise cezaları sona erdi ve 11’de yer alabilecekler.



