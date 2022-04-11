Bu sezon ilk kez ligde üst üste 3 maçta puan kaybeden Trabzonspor ’da moraller biraz bozulsa da Gaziantep dönüşü taraftarlar hemen devreye girdi... Gece yarısı saatler 02.00’yi göstermesine rağmen havalimanına akın eden yüzlerce Trabzonlu, takımlarına sahip çıktı. Hem oyunculara hem de teknik direktör Abdullah Avcı’ya müthiş bir destek verildi. ‘Şampiyon Trabzonspor’ tezahüratlarıyla kafileyi karşılayan taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Bordo-Mavili futbolseverlerin bu desteği futbolcuların yüzünü güldürürken, Abdullah hoca da havalimanına gelen taraftarlara teşekkür etti, “Desteğiniz devam etsin. Sizinle her zaman daha güçlüyüz. Şampiyonluğa çok az kaldı” dedi.

Cuma günü şölen olacak

Şampiyonluk hesapları 1 hafta daha ertelense de cuma günkü Karagümrük maçında Akyazı’da tribünlerin yine şölen havasında olması bekleniyor. Beşiktaş maçının biletlerini çıktığı gibi tüketen taraftarlar, yine benzer bir reaksiyon göstermeye hazırlanıyor. Trabzonspor, Gaziantep’i yenmiş olsa, Karagümrük karşısında şampiyonluk maçına çıkacaktı.