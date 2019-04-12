Gebzespor çıkış peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Gebzespor, ligde bir alt sırada bulunan Silivrispor'u yenerek, alt sıradaki rakipleri ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Gebzespor As Başkanı Ersen Dikmen sezonun en kritik maça çıkacaklarını, 3 puan almak istediklerini söyledi.

Hafta sonu sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yenen Gebzespor, deplasmanda oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 14'üncü sırada bulunan Gebzespor, bir alt sırada bulunan Silivrispor'u yenerek ligin son üç sırasındaki rakipleri ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Gebzespor Asbaşkanı Ersen Dikmen yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Silivri deplasmanında sezonun en kritik maçına çıkacağız. Bu karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılacağız. Cumartesi günü bu zorlu deplasmanda en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi taraftarlarımız olacaktır" dedi.