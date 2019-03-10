Gebzespor - Artvin Hopaspor: 2-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor kendi sahasında Artvin Hopaspor'u 2-1 yendi.

10 Mart 2019, Pazar 18:38
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Gebzespor - Artvin Hopaspor: 2-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor kendi sahasında Artvin Hopaspor'u 2-1 yendi.

STAT: Alaettin Kurt

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Fatih Deveci (xxx), Hasan Cebeci (xxx)

GEBZESPOR: Kemal Canlı (xx) - İslam (xxx), Kemal Ünal (xx), Mustafa (xx), Abdulsamet (xxx), Oğuz (xxxx)(Dk.73 Saruhan x), Sırat (xxx), Tugay (xx) (Dk.80 Serhat Yeşilördek), Ferhat (xx), Yusuf(xx), Oktay (xx)(Dk.82 Serhat Gezginci)

ARTVİN HOPASPOR: Ahmet (xx) - Bilal (x), Mustafa (xx)(Dk.47 Enes x), Ali Kemal Başaran(xx), Fazlı (xx), Volkan (xx), Arif (xx), Serbay (xx)(Dk.71 Doğancan x), Rasimcan (xx), Ali Kemal Özkan(xx), Gökhan (x)

GOL: Dk.3 Oğuz, Dk.22 Abdulsamet (Gebzespor), Dk.72 Ali Kemal Özkan (Artvin Hopaspor)

SARI KART: Tugay, Abdulsamet, Oktay(Gebzespor), Bilal, Ali Kemal Başaran, Rasimcan, Ali Kemal Özkan, Gökhan (Artvin Hopaspor)

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