Gebzespor - Artvin Hopaspor: 2-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor kendi sahasında Artvin Hopaspor'u 2-1 yendi.
STAT: Alaettin Kurt
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Fatih Deveci (xxx), Hasan Cebeci (xxx)
GEBZESPOR: Kemal Canlı (xx) - İslam (xxx), Kemal Ünal (xx), Mustafa (xx), Abdulsamet (xxx), Oğuz (xxxx)(Dk.73 Saruhan x), Sırat (xxx), Tugay (xx) (Dk.80 Serhat Yeşilördek), Ferhat (xx), Yusuf(xx), Oktay (xx)(Dk.82 Serhat Gezginci)
ARTVİN HOPASPOR: Ahmet (xx) - Bilal (x), Mustafa (xx)(Dk.47 Enes x), Ali Kemal Başaran(xx), Fazlı (xx), Volkan (xx), Arif (xx), Serbay (xx)(Dk.71 Doğancan x), Rasimcan (xx), Ali Kemal Özkan(xx), Gökhan (x)
GOL: Dk.3 Oğuz, Dk.22 Abdulsamet (Gebzespor), Dk.72 Ali Kemal Özkan (Artvin Hopaspor)
SARI KART: Tugay, Abdulsamet, Oktay(Gebzespor), Bilal, Ali Kemal Başaran, Rasimcan, Ali Kemal Özkan, Gökhan (Artvin Hopaspor)