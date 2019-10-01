İsim değişikliğine giden, Gaziantep Futbol Kulübü adını kullanmak için TFF’den onay bekleyen Gazişehir, haftanın kapanış maçında Göztepe ile berabere kaldı: 1-1.

Fenerbahçe’ye 5-0 kaybettikten sonra Sivas berabere kalıp Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Rize’yi yenerek 10 puanla 3. sıraya yerleşen Gazişehir’de 3’lü defansla oynadı.

Savunmada görev alan Djilobodji 38’de topu filelere gönderdi, ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Beto atıldı, Gazi öne geçti

50’de Djilobodji’nin pasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Göztepe kalecisi Beto kırmızı kart gördü. Tamer Tuna, ileri uçtan Napoleoni’yi çıkarıp kaleye Mehmet Göktuğ Bakırbaş’ı aldı. Süper Lig’de sadece iki maça çıkan 23 yaşındaki kaleci maça ısınmadan topu ağlarda gördü. 58’de sağ çaprazdan içeri kateden Güray Vural, ceza sahası dışından vurdu, Göktuğ önünde seken topa hamle yapmakta gecikti, Gazişehir öne geçti: 1-0.

Konuk ekip 82’de Berkan Emir’in jeneriklik vuruşuyla skora denge getirdi. Sol bek oyuncusu taç çizgisi yanından vurdu, ileri çıktığını gördüğü kaleci Günay Güvenç’in üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Başka gol olmadı, taraflar 1’er puan aldı.

'Gol atacak halim yok'

Gazişehir’in hocası Sumudica, “Takıma kenardan baskı yaptım, ama sahaya inip gol atamam” dedi. Göztepe’nin çalıştırıcısı Tamer Tuna ise şöyle konuştu: “Beto atılınca kaybedebilirdik. 1 puan sevindirici.”