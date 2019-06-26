Gazişehir’den İsmail Köybaşı atağı

Olcay Şahan ve kaleci Sehic’in transferinde büyük yol kateden Gazişehir, gözünü İstanbul’a çevirdi. Kırmızı-Siyahlılar tanıdık bir ismin peşinde: İsmail Köybaşı. Gaziantepspor altyapısından yetişen ve 2009’da 5.5 milyon Euro kazandırarak Beşiktaş’a giden İsmail, sonrasında Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli sol bekin Sarı-Lacivertliler ile kontratı bitti, Gaziantep’in Süper Lig’deki yeni takımı Gazişehir hemen devreye girdi. 30 yaşındaki İsmail’in önceliği İstanbul’da kalmak olsa da pazarlıklar devam ediyor. Güneydoğu ekibi İsmail’e 1 hafta süre verirken, başarılı oyuncunun karar vermesini bekliyor.