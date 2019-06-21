Teknik direktörlük görevine Marius Sumudica’yı getiren Gazişehir’de ilk hedef, Süper Lig’de kalıcı olmak. Play-Off’tan mutlu sona ulaşan Kırmızı-Siyahlılar, yeni sezonda ilk 10 takım arasında yer almayı planlıyor. Bu doğrultuda transferde lig tecrübesi olan isimler üzerinden gidiliyor. Forvette 1 numaralı aday; Hugo Rodallega. Trabzonspor’un sözleşme uzatmaya çalıştığı, Göztepe ve Denizlispor’un da istediği Kolombiyalı yıldız için Güneydoğu ekibi 1 adım önde. Çünkü oyuncuya en yüksek teklifi Gazişehir sundu. Denizlispor’un 1.1 milyon Euro önerdiği Rodallega için Kırmızı-Siyahlılar’ın tam 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı belirtildi. Rodallega’yı ikna etmeye çok yaklaşan Gazişehir’de, gündemdeki diğer santrfor ise Umut Bulut.

Kayseri’de oyuncusuydu...

Sumudica, 2017-2018 sezonunda Kayserispor’da birlikte çalıştığı Umut’u mutlaka takımında görmek istiyor. Rumen hoca bu talebini yönetime iletirken, tecrübeli oyuncuyla yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi. 36 yaşındaki Umut geçen sezon 28 lig maçında forma giyerken, bazı karşılaşmalarda sol bekte bile görev yaptı, özellikle Hikmet Karaman’ın vazgeçilmezi oldu.

Yakup Çınar