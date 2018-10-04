Geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig’in kapısından dönen Gazişehir, 3 yıllığına imza attırdığı Yalçın Koşukavak’la beklentilerin altında kalınca yollarını ayırmıştı. Güneydoğu ekibinde yeni teknik direktörü belirleyecek olan yönetim toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre idarecilerin gündemdeki adaylar arasında Mehmet Altıparmak’ta karar kıldı.

Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mucizevi bir şekilde Süper Lig’e taşıyan, 6. hafta sonuna kadar da takımın başında bulunan Mehmet Altıparmak’la bugün bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Başarılı teknik adamın da Gazişehir’in başına geçmeye sıcak baktığı ifade edilirken taraflar arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması gündemde.