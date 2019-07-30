Gazişehir’de hedef Godfred Donsah

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip, aradığı ismi İtalya’da buldu. Antep temsilcisi, Bologna forması giyen 23 yaşındaki Ganalı oyuncu Godfred Donsah için harekete geçti. Gazişehir, genç oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Çizme ekibiyle görüşmelere başladı. Çizme temsilcisinin, Donsah’ın daha fazla süre bulması adına kiralama formülüne sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi. Donsah 2016- 2017 sezonu başında Cagliari’den 5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.