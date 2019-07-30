Gazişehir’de hedef Godfred Donsah

Kadrosunda büyük bir revizyona giden, 10 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 8 takviye ile takımını güçlendiren Gazişehir Gaziantep uzun zamandır orta saha arayışı içerisindeydi.

30 Temmuz 2019, Salı 07:10
- A +
Gazişehir’de hedef Godfred Donsah

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip, aradığı ismi İtalya’da buldu. Antep temsilcisi, Bologna forması giyen 23 yaşındaki Ganalı oyuncu Godfred Donsah için harekete geçti. Gazişehir, genç oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Çizme ekibiyle görüşmelere başladı. Çizme temsilcisinin, Donsah’ın daha fazla süre bulması adına kiralama formülüne sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi. Donsah 2016- 2017 sezonu başında Cagliari’den 5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...