Gazişehir Gaziantep, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

Yeni transferler Güray Vural ile Afrika Kupası için 5 gün izinli olan Jean Armel Kana Bıyık, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Hafif ağrıları bulunan Kerim Avcı ve Kubilay Aktaş ise çalışmaya katılmadı. Gazişehir Gaziantep, yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.