Gazişehir’de Güray tamam

Kırmızı-Siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica’nın raporu doğrultusunda Akhisarspor’la yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Güray Vural’la bir süredir görüşme halindeydi. Başarılı futbolcuyla kurulan temaslarda prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklif alan Güray Vural, önümüzdeki günlerde Güneydoğu ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak. Gazişehir’in Rumen hocasının kadroyu güçlendirmek adına en az 4-5 nokta transfer daha istediği ifade edildi.