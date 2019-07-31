Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gaziantep Gazişehir, Ukranya ekiplerinden Shaktar Donetsk’in tecrübeli golcüsü Olarenwaju Kayode ile uzun süredir görüşmelerini sürdürüyordu. İki kulüp arasında gerçekleştirilen temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu bildirildi. 26 yaşındaki golcü, daha önce İngiliz devi Manchester City’nin formasını giymişti. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.