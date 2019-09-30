Lig’e 5-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra 4 haftada 10 puan toplayan Gazişehir Gaziantep, ligde 3.sırada bulunuyor. Takipçisi olduğu Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde olan Gazişehir Gaziantep rakibini 3 puanla geçmeyi başarırsa ikincilik koltuğunu sarı lacivertli ekipten alıp lider Alanyaspor’un yakın takipçisi olacak. Hızlı hücumları ve önemli oyuncusu Twumasi ile etkili olan ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Kart cezalısı Kayode ile çapraz bağları kopan Muğdat Çelik kadroda yer almadılar. Göztepe, geçtiğimiz hafta penaltıdan bulduğu golle ligdeki ilk gölünü bulup ilk 3 puanını almış oldu. Gol bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları çözemeyen konuk takım için zorlu bir mücadele olacak. Poko cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

· Göztepe, deplasmanda oynadığı son 29 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. (18M - 8B)

· Gazişehir FK’yı çalıştıran Sumudica, Süper Lig’de son 18 maçta da gol yedi.

· Göztepe’nin son 9 maçının 8’inde karşılıklı goller olmadı.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

· Bu mücadeleye Misli.com’dan bahis oynayan üyelerin çoğunluğu Ev sahibi Gazişehir’in mücadeleden galip ayrılacağı yönünde. (MS1)

· Karşılaşmanın başlama vuruşu ile birlikte öne çıkan canlı bahislerde ise “Sıradaki Gol” ve “İlk yarı / Maç Sonucu Gol Alt/Üst” seçenekleri ön planda yer alacak.



