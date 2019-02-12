Gazişehir geri döndü

Hatayspor ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı iki kritik mücadelede 1 puanla yetindi. Konuk ekip geçen hafta evinde lider Denizli’ye 89’da yediği golle puan kaptırmıştı. Gazişehir 45. dakikada Kerim Avcı sol ayakla vurdu, topu filelere gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatay beraberlik için risk almaya başladı. Tek etkili atağı 77. dakikada geliştirdiler, ancak kaleci Günay Güvenç gol izni vermedi.

Sow fırsatı kullanamadı

Oyuna ikinci yarıda giren Gazişehir’den Sow karşıya karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Akın’a kaptırdı. Dakikalar 90+6’yı gösterirken Del Valle ceza sahasında sert vurdu, skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla Gazişehir 35 puana ulaşıp averajla Altınordu’yu geride bırakarak Play-Off hattında yer aldı. Hatay ise rakibinin 1 puan üzerinde, 5. basamakta yer aldı.