Süper Lig'e yeni çıkan ve iddialı bir kador kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gazişehir Gaziantep FK, 3 transfer birden açıkladı. İlk olarak sosyal medya hesabından takipçilerini "00:07, 00:17, 00:27 çok çok yakında" mesajı ile heyecanlandıran kulüp, saatleri geldiğinde transferleri bir bir duyurdular.

İlk olarak saat 00:07'i gösterdiğinde Rus kaleci Yuri Lodygin'i kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli eldiven Zenit macerası sonrası yeni adresi Türkiye oldu.

İlk ismin açıklanmasının ardından 00:17'de bu kez da açıklanan isim Polonyalı Pawlowski oldu. 26 yaşındaki futbolcu Polonya dışına 2. kez çıkmış oldu. 2013 yılında kiralık olarak bir sezon Malaga'da geçirmişti.

Saatler son olarak 00:27'yi gösterdiğinde ise Fransa'da Lens forması giyen 24 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Souleymane Diarra'yı transfer ettiğini duyurdu.







