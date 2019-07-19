Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon formaları tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep'te, 2019-2020 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin klasik çubuklu formasının ise önümüzdeki günlerde taraftarın beğenisine sunulacağı açıklandı.

19 Temmuz 2019, Cuma 10:44
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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon formaları tanıtıldı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'in beyaz, kırmızı ve mavi renklerden oluşan formaları kulübün resmi sosyal medya hesabından tanıtıldı. 

Kırmızı-siyahlıların formaları, 'Yeni formamızla, yeni heyecanlara, yeni zaferlere' etiketiyle paylaşılırken, önümüzdeki günlerde de klasik çubuklu formanın tanıtılacağı müjdesi verildi. 

Said Vakkas Yağcı / GAZİANTEP (İHA)

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