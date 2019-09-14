Gazişehir Gaziantep'te tek eksik Muğdat Çelik

Beşiktaş ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep’te, yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik dışında eksik bulunmuyor.

14 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Gazişehir Gaziantep'te tek eksik Muğdat Çelik

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’ı konuk edecek Gazişehir Gaziantep’te tek eksik bulunuyor.

Güney ekibinde, yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik bu akşam Kara Kartal karşısında görev yapamayacak.

Öte yandan takımda cezalı isim bulunmuyor.



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