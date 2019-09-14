Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’ı konuk edecek Gazişehir Gaziantep’te tek eksik bulunuyor.
Güney ekibinde, yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik bu akşam Kara Kartal karşısında görev yapamayacak.
Öte yandan takımda cezalı isim bulunmuyor.
Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’ı konuk edecek Gazişehir Gaziantep’te tek eksik bulunuyor.
Güney ekibinde, yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik bu akşam Kara Kartal karşısında görev yapamayacak.
Öte yandan takımda cezalı isim bulunmuyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR