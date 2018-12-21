Sezon başında Çaykur Rizespor’dan 1 yıllığına kiralanan Oğulcan Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kaybettikleri Gençlerbirliği maçında sonuçtan çok oynadıkları oyunun hem kendilerini hem de teknik heyeti üzdüğünü dile getirdi.

Futbolda dünün olmadığını, her zaman yarının önemli olduğunu anlatan Oğulcan, "Bu yüzden Gençlerbirliği maçını bıraktık ve Karabükspor maçına hazırlanıyoruz. Kardemir Karabükspor maçını kazanıp 31 puana ulaşacağız. Bence 31 puan ilk yarı için iyi. Geçen sezon Çaykur Rizespor’da şampiyonluk yaşarken de ilk yarıda 31 puanı yakalamıştık." dedi.

Oğulcan Çağlayan, son iki maçı kaybettiklerini hatırlatarak, bu nedenle taraftarlar ve yönetim kurulundan özür dilediklerini ifade etti.

Devre arasında eksikliklerini kapatarak ikinci yarıda daha iyi performans sergilemek istediklerini belirten Oğulcan Çağlayan, "Benim gibi tüm arkadaşlarım kulübün ve camianın hedef ve beklentilerinin farkında. Hedefi yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarın bizden beklentisinin çok olduğunu biliyoruz. Bu süreç elbette ki kolay olmayacak. Zaten kolay olsa güzel olmazdı. Taraftar birlik içerisinde bize destek olacak. Biz de mayıs ayında Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşayacağız. Hocamız da hep söylüyor, inşallah mayıs ayında hedefimize ulaşıp hep beraber sevineceğiz." diye konuştu.

GAZİANTEP (AA)