Türkiye’yi Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Ligi 3’te temsil edecek Gazişehir Gaziantep’in, rakipleri belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gazişehir Gaziantep, 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Yunanistan’da oynanacak Avrupa Ligi 3 C Grubu maçlarında sahaya çıkacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Gazişehir Gaziantep, grubunda Yunanistan’ın Megas Alexandros 94, İspanya’nın Mideba Ekstremadura takımlarının yanı sıra Fransa temsilcileri Handi Sud Basket Marsilya ve Capsaaa ile karşı karşıya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genel menajer Ramazan Taşkın, 3 grubun yer alacağı organizasyonda gruptan lider çıkmaları halinde finallerde boy göstereceklerini, rakiplerinin güçlü olduğunu vurguladı.

Önlerinde uzun bir maraton olduğunu ve bu süreyi iyi değerlendirmeye çalışacaklarını aktaran Taşkın, "Rakiplerimizin durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim iyi olmamız ve rakiplerimiz karşısında iyi mücadele ederek maçları kazanmak. Hedefimiz bu gruptan lider çıkarak finallere kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA