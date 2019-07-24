Gazişehir Gaziantep’e Shakhtar’dan forvet

Gazişehir Gaziantep, Shakhtar’ın Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 06:01
- A +
Gazişehir Gaziantep’e Shakhtar’dan forvet

Süper Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, Shakhtar’ın Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor... Rumen teknik direktör Marius Sumudica’nın alınmasını çok istediği 26 yaşındaki golcü futbolcu için görüşmelerde sona gelindi.

Kırmızı Siyahlı transfer komitesi, hem oyuncuyla hem de kulübüyle büyük oranda el sıkıştı. Güneydoğu ekibinin, 26 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Kayode geçen sezon başında Manchester City’den 3 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...