Gençlerbirliği ve Denizlispor’un ardından Süper Lig’e yükselen son takım Gazişehir oldu. Play-Off finalinde Hatay’ı deviren Kırmızı-Siyahlılar’da büyük sevinç yaşanırken, geçen sezon penaltılarda Erzurum’a kaybeden Gazişehir bu kez hedefe ulaştı. Güneydoğu ekibinin patronu Adil Sani Konukoğlu da prim için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Takımın yine finalde kaybetmesi halinde başkanlığı bırakmayı düşünen Konukoğlu, penaltılarla gelen zafer sonrası duygu patlaması yaşadı! Gazişehir’de şampiyon futbolculara adam başı ortalama 450’şer bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi. Bu rakam, hem normalde sezonda hem de Play-Off sürecinde istikrarlı oynayan, skor katkısı sağlayan isimler için daha da yükseğe çıkabilir. Kısacası dağıtılacak rakam futbocuların performansına bağlı olacak.

2 sene, 2 final

2 sezondur Gazişehir başkanlığını yürüten Adil Sani Konukoğlu yönetimindeki kulüp, 2 sezon üst üste play-off final tecrübesi yaşarken, ikincisinde Süper Lig hasretini noktaladı. Antalya’daki müthiş maçın ardından şehirde sabahlara kadar kutlama yapıldı, coşku bir an olsun azalmadı.

Adı üstünde ‘Süper’ lig

1. Lig’den Süper Lig’e yükselen 3 takımın gelirlerinde, 10 katından fazla artış yaşanacak. Sırf 45 milyon lira ayak bastı parası alacak Gençlerbirliği, Denizli ve Gazişehir, küme düşse dahi sezonu 70 milyon lira naklen yayın geliriyle kapatacak. Orta sıralarda sezonu tamamlamaları halinde bu rakam 90- 95 milyon seviyelerine çıkacak. Bunlara sponsorluk ve bilet hasılatı da eklenecek. Kısacası Süper Lig’de önümüzdeki sezon mücadele edecek bir takım, en kötü ihtimalle 100 milyon lira barajını aşacak.

Finallerin hocası Mehmet Altıparmak

Gazişehir’in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, iki sezon üst üste farklı takımlarla çıktığı Play-Off finalinde kupaya ulaştı. Geçen sezon Erzurumspor-Gazişehir finalinde Altıparmak yönetimindeki Dadaşlar hedefe ulaşırken, önceki gün Mehmet hoca bu kez Gazişehir’in başındaydı ve Güneydoğu ekibi Süper Lig’e çıktı. Başarılı hoca, 2013-2014’te Alanyaspor’u, 2006-2007’de ise Kartalspor’u 1.Lig’e taşıdı.

‘Bir söz verdim onu tuttum’

7. haftada 3-2 kaybedilen Osmanlıspor maçınının ardından Gazişehir’de Yalçın Koşukavak’ın yerine teknik direktörlük koltuğuna geçen Mehmet Altıparmak, “O gün başkanımıza şampiyonluk, Süper Lig sözü vermiştim. Bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Başarılı hoca şöyle devam etti: “Geçen sene Erzurumspor’u şampiyonluk yaptık, bu camiamızı üzdük. Bu kez Gazişehir’le hedefe ulaştık. İnanılmaz bir mutluluk. Tüm Gaziantep’e hayırlı olsun.”