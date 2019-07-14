Gazişehir Gaziantep, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında toplandığı Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, yoğun yağmur ve yaklaşık 14 derecelik sıcaklık altında gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da başlarken yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılık ve koordiasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep ekibinin yeni transferlerinden Muğdat Çelik antrenmanda yer alırken, oyuncu ilk kez takımla birlikte çalıştı.