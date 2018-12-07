Gazişehir Gaziantep taraftara güveniyor

Sadi Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde güzel bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Bu sayede üst sıralara tırmandıklarını dile getiren Konukoğlu, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirebilmek için zor bir 3 hafta bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu 3 haftanın ilk karşılaşmasını kendi sahalarında Balıkesirspor Baltok ile yapacaklarını ifade eden Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, bu maçın önemini çok iyi biliyor ve hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Bizim hedeflerimiz ve rakibin üst sıralara yükselme hedefi nedeniyle keyifli bir maç bizi bekliyor. Karşılaşmanın seyir keyfi yüksek bir maç olmasını öngörüyoruz. Ancak bizim avantajlı olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü evimizde yapılacak maçta taraftar desteğiyle Balıkesirspor Baltok maçını kazanmamızı kolaylaşacak. O yüzden tüm Gazianteplileri ve futbola gönül vermiş hemşehrilerimizi pazartesi günü stadyuma bekliyoruz."

Ligin 14. haftasını 28 puanla 3. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, 10 Aralık Pazartesi günü 17 puanlı Balıkesirspor Baltok’u konuk edecek.

GAZİANTEP (AA)