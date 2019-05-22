Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (CANLI)

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Gençlerbirliği ve Denizlispor’un ardından Süper Lig’e çıkacak 3. takımı belirleyecek Play-Off yarı finalinde ilk maçlar bugün oynanıyor. Adana Demir; Hatay’ı, Gazişehir ise Osmanlı’yı ağırlıyor. İddialı bir kadro kurmasına rağmen şampiyonluk hedefine ulaşamayan Gazişehir Gaziantep, ilk maçta evinde avantajlı bir skor almak istiyor. Gazişehir’in yıldızı Poepon, takımın gol umudu. Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor ise deneyimli oyuncularına güveniyor.

MAÇ BAŞLADI...





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Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maçı hangi kanalda?

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 21.00’de başlayan karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz, Uğur, Yalçın, Mehmet, Gökhan Alsan, Segbefia, Bjarnason, Oğulcan Çağlayan, Erhan, Rydell Poepon.

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Numan, Anıl, Ali Eren, Lumanza, Hasan, Sinan, Eric Ayuk, Burhan Eşer, Mertan



