Gazişehir Gaziantep Olcay Şahan transferini bitiriyor

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oluyor. Bir çok Süper Lig kulübünden teklif alan Olcay Gazişehir Gaziantep ile anlaşmak üzere...

Gazişehirli yetkililer Olcay Şahan ile bir araya geldiği toplantıda küçük püzürler dışında anlaşma sağladı. Bir aksilik çıkmazsa 32 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Gazişehir Gaziantep forması giyecek.

Antep kulübü ile 2 yıllığına anlaşan Olcay Şahan geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maçta forma giymiş ve 2 gol, 5 asisitlik performans sergilemişti.

Olcay Şahan ile Sivasspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor da ilgileniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel