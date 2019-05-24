Kulüp başkanı Adil Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off ilk maçında takımının iyi bir oyunla galibiyete ulaştığını söyledi.

Teknik heyetten futbolculara, taraftardan kentin yöneticilerine kadar galibiyette emeği olanlara teşekkür eden Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Gaziantep olarak Süper Lig hayalinde birleşmiş durumdayız. İlk sınavımızı başarıyla verdik. Avantaj bizde olmasına rağmen işimizi sıkı tutup Osmanlıspor ile Ankara’da yapacağımız maça hazırlanıyoruz. Pazar günü yapılacak maçta inşallah final vizesiyle Gaziantep’e döneceğiz. Biz Süper Lig’i çok istiyor ve hak ediyoruz. Geçen sene finalde Süper Lig kapısından dönmüştük ama bu sene yarım kalan işimizi tamamlayacağız."

Taraftar desteğinin kalan 2 maç için önemini anlatan Konukoğlu, taraftar bütünleşmesine devam ederek başarıya ulaşacaklarını kaydetti.

GAZİANTEP (AA)