Gazişehir Gaziantep - Hatayspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-0 yendi.

11 Şubat 2019, Pazartesi 21:26
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Gazişehir Gaziantep - Hatayspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-0 yendi.

42'nci dakikada gelişen Gazişehir atağında kalecinin yumruklayarak uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Mücahit’te kaldı. Mücahit’tin pasına gelişine vuran Kerim topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

90'ıncı dakikada kontra atakla topu alan Gökhan ceza sahası yakınlarında topu Valle'yle buluşturdu. Valle sert şutuyla kaleciyi mağlup ederek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maç Gazişehir Gaziantep'in 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Baran Eraslan, Cem Özbay

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur, Yalçın, Mücahit, Rıdvan, Kerim (Dk. 76 Segbefıa) Bjarnason, Erhan, Gökhan, Chabbi (Dk. 66 Sow), Kenan (Dk. 71 Valle)

HATAYSPOR: Akın, Hamza (Dk. 60 Mirkan) Yusuf, Mesut, Caner, Maiga (Dk. 44 Korkishko) Sadi, Gökhan Karadeniz, Kubilay, Selim, Murat (Dk. 86 Soner)

GOL: Dk. 42 Kerim Dk. 90 Valle (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Yalçın, Gökhan, Kerim (Gazişehir Gaziantep) - Akın, Kubilay, Sadi (Hatayspor)

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