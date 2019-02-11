Gazişehir Gaziantep - Hatayspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-0 yendi.
42'nci dakikada gelişen Gazişehir atağında kalecinin yumruklayarak uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Mücahit’te kaldı. Mücahit’tin pasına gelişine vuran Kerim topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
90'ıncı dakikada kontra atakla topu alan Gökhan ceza sahası yakınlarında topu Valle'yle buluşturdu. Valle sert şutuyla kaleciyi mağlup ederek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Maç Gazişehir Gaziantep'in 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Baran Eraslan, Cem Özbay
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur, Yalçın, Mücahit, Rıdvan, Kerim (Dk. 76 Segbefıa) Bjarnason, Erhan, Gökhan, Chabbi (Dk. 66 Sow), Kenan (Dk. 71 Valle)
HATAYSPOR: Akın, Hamza (Dk. 60 Mirkan) Yusuf, Mesut, Caner, Maiga (Dk. 44 Korkishko) Sadi, Gökhan Karadeniz, Kubilay, Selim, Murat (Dk. 86 Soner)
GOL: Dk. 42 Kerim Dk. 90 Valle (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Yalçın, Gökhan, Kerim (Gazişehir Gaziantep) - Akın, Kubilay, Sadi (Hatayspor)