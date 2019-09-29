Süper Lig'de sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve maç eksiği ile 3. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep 6. haftanın kapanış maçında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Gazişehir Gaziantep son haftalardaki formunu bu maçta da devam ettirmek istiyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın detayları fanatik.com.tr'de...

Gazişehir Gaziantep - Göztepe muhtemel 11'ler...

Gazişehir Gaziantep: Günay- Djilobodji, Tosca, Güray, Morıas, Oğuz, Diarra, Twumasi, Tetteh, Muhammed, Kana Biyik

Göztepe: Beto- Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil, Napoleoni

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi takımda 2 eksik

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.