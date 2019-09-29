Gazişehir Gaziantep - Göztepe maç sonucu : 1-1

Süper Lig'de sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve maç eksiği ile 3. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep 6. haftanın kapanış maçında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe sahaya 3 puan parolası ile çıktı.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyordu.

Mücadelede iki ekibin de planları istedikleri gibi sahada tutmadı. Özellikle ilk yarıda iki takım da oyun disiplininden kopmadılar ve devre arasına golsüz eştlikle gidildi. Ancak 2. yarıda Beto'nun kale sahası dışında topu elle ellemesi sonrası kırmızı kart görmesi maçın kaderini değiştirdi. Ev sahibi ekip 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Ancak Göztepe de rakibine karşı boyun eğmedi ve sahadan en az bir puan almayı başardı.

1-1'lik eşitlike biten maçın ardından Göztepe puanını 6, Gazişehir ise 11 puana çıkarttı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah’a bıraktı.

37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.

45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome’den önce savunma kornere attı.

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto'dan inanılmaz bir hata! 51. dakikada Topa cezası dışında eliyle müdahale eden Göztepe kalecisi Beto, direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

58. dakikada Gazişehir Gaziantep sağ kanattan atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada Muhammet demir çalımlarla içeri girdi ceza alanında yerden yaptığı ortada Göztepe defansı son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

83. dakikada sol köşeden Berkan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Papy xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Diarra x (Pawlowski dk. 60 x), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10 x) , Patrick Twumasix xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir x (Furkan Soyalp dk. 80 x)

Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Kubilay, Mehmet Erdem, Jefferson, Kenan Özer

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: Beto x, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan xx (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro xx, Soner Aydoğdu xx (Halil Akbunar dk. 67 x), Mossoro xx, Napoleoni xx (Göktuğ dk. 53 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx,

Yedekler: Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Leo, Borges Mora

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)

Kırmızı K﻿﻿art: Beto (dk. 50) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)



