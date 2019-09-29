Gazişehir Gaziantep - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve maç eksiği ile 3. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep 6. haftanın kapanış maçında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Gazişehir Gaziantep son haftalardaki formunu bu maçta da devam ettirmek istiyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayaan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın detayları fanatik.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI





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Gazişehir Gaziantep - Göztepe ilk 11'ler...

Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Oğuz, Diarra, Tetteh, Güray, Morais, Twumasi, Muhammet

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.



