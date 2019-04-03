Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84'üncü dakikada penaltıdan Gökhan Alsan kaydetti.

03 Nisan 2019, Çarşamba 18:25
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Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84'üncü dakikada penaltıdan Gökhan Alsan kaydetti. 

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker Takpak

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz, Uğur Arslan, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan (Dk. 59 Kenan) Igor, Kerim (Dk.74 Erhan) Sow (Dk. 67 Poepon)

AFJET AFYONSPOR: Soner - Bayram, Mehmet Güven (Dk.69 Onurcan) Metin, Nazmi, Uğur, Emre, Aykut (Dk.90 Cenk) Onur Ramazan (Dk 80 Bayram) Oltan, Gökhan Kardeş

GOL: Dk.84 (P) Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep) - Metin, Onurcan (Afjet Afyonspor)

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