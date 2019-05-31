Gazişehir Gaziantep, Adil Sani Konukoğlu ile gülüyor

Mavi-beyazlı renklerle futbol dünyasına giren Sankospor, amatör olarak başladığı futbol macerasında birçok kez başarılı işlere imza attı. 1993 yılında 3. Lig’de mücadele etmeye başlayan Gaziantep ekibi, 1996-1997 sezonunda 3. Lig’de şampiyon olarak eski adıyla, Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig’e yükseldi.

1999-2000 sezonundan itibaren Sankospor ismini, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olarak değiştiren Gaziantep ekibi, 2001-2002 sezonunda 2. Lig kurulunca bir önceki sezon başarılı olamadığı için 1. Lig’den 2. Lig’e düştü.

2004-2005 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayarak 1. Lig’e çıkan kulübün başkanı olarak, kurucularından Saip Konukoğlu görev aldı.

Gaziantep ekibi, ilk play-off heyecanını ise 2010-2011 sezonunu 57 puanla bitirerek yaşadı. Finalde Orduspor’a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti.

15 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel kurulda yönetimin almış olduğu kararla kulüp, belediye bünyesinden çıktı ve Adil Sani Konukoğlu başkanlığında adını Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, renklerini ise kırmızı-siyah-beyaz olarak değiştirdi.

- Üst üste iki sezon play-off

2 sezondur kulüp başkanlığını yürüten Adil Sani Konukoğlu yönetimindeki kulüp, 2 sezon üst üste play-off final tecrübesi yaşadı.

Geçen sezon teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde play-off’a kalan Gaziantep ekibi, finalde Mehmet Altıparmak’ın çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a penaltılarda yenilerek, Süper Lig hasretini dindiremedi.

Geçen sezon kendisini üzen Mehmet Altıparmak’ın teknik direktör olarak görev aldığı Gazişehir Gaziantep, Hatayspor’u penaltılarda eleyerek adını Spor Toto Süper Lig’e yazdırdı.

Gaziantep ekibi, yeni sezonda ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

GAZİANTEP - KEREM KOCALAR