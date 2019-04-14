Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 4-1 mağlup etti.

5'inci dakikada sağ kanattan Kerim’in kullandığı köşe vuruşunda Segbefia'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

38’inci dakikada ev sahibi takımın atağında Kerim’in ara pasında topla buluşan Poepon'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

61’inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kone topu filelere gönderdi: 2-1.

76’ncı dakikada ev sahibi takımdan Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

86’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Segbefia’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90’ıncı dakikada Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Sow topu filelere gönderdi:4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gazişehir Gaziantep sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan,Deniz Turgut,Sezgin Çınar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Ahmet, Igor, Poepon (Dk. 58 Sow), Kerim (Dk. 75 Del Valle), Segbefia, Oğulcan, Mehmet, Oğuz, Bjarnason (Dk. 67 Gökhan)

ADANASPOR: İrfancan - İhsan, Ahmet (Dk. 62 Robert), Kenan (Dk. 56 Eren), Rodrıgo, Furkan, Bagayoko (Dk. 77 Bumba), Kone, Özkan, Gökhan, Abdulkadir

GOLLER: Dk.5 ve 86 Segbefia, Dk. 38 Poepon, Dk. 90 Sow (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 61 Kone (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Sow (Gazişehir Gaziantep), Rodrigo (Adanaspor)