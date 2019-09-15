Gazişehir farkı kaçırdı

Gaziantep’te müthiş bir futbol akşamı yaşandı. Beşiktaş sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştı. Ancak ev sahibi ekip mücadeleye müthiş bir başlangıç yaptı. Henüz 6. dakikada Vida’nın kırmızı kart görüp penaltı yaptırması, Gazişehir’i öne geçirirken, karşılaşmanın seyri de tamamen değişti. Gazişehir, 25’te Twumasi, 32’de de Oğuz’la sol yan direğe takıldı, 22. ve 31. dakikalarda ise Kayode ile yüzde yüzlük pozisyonları harcadı. 58’de Güray, 81’de Chibsah farkı üçe çıkarırken, tabela çok daha farklı olabilirdi. Gazi’de gecenin yıldızı Kayode’nin, Beşiktaş’ta da Elneny’nin gördüğü kırmızı kartlar da mücadelenin seyrini değiştiren bir başka detaydı. Konuk ekipte en kritik hamle ise Umut Nayir’in sahaya dahil olmasıydı. Güven’den çok daha etkili olan Umut, farkı bire indirdi. Sadece bir dakika sonra Atiba, 9 kişilik Beşiktaş adına farkı bire indirdi. Bu andan itibaren nefes kesen bir mücadele ortaya çıktı. Beşiktaş eksik olmasına rağmen bastırıyor, Gazişehir farkı tekrar açmak için kontralarla hücuma çıkıyordu.

Fener maçını telafi ettiler

90 dakikanın üzerine 10 dakika daha devam eden karşılaşmada başka gol gelmeyince, gülen taraf Gazişehir oldu. İlk hafta Fenerbahçe’ye 5-0 yenilen ve düşme adayları arasında gösterilen Gaziantep temsilcisi, böylece ligin iddialı ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı.