Misli.com’da Canlı Bahis oynayarak futbol zevkinizi arttıracağınız mücadelede, milli maç arasından oynadığı son maçta evinde 2 puan kaybeden Beşiktaş, ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşıyor. Son olarak kadrosuna Arsenal’den Mohamed Elneny ve Sporting Lizbon’dan Abdoulay Diaby’i katan Beşiktaş’ta sakat olan Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Jeremain Lens bu maçta kadroya alınmadı. İyileşen Atiba Hutchinson ise kadroda kendine yer buldu. Son iki maçında 4 puan toplayan ev sahibinde ise golcü Kayode cezası, Muğdat Çelik ise sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu maça kadar iki ekip Türkiye Kupası’nda 5 kez karşılaşırken, Beşiktaş bu maçların 4’ünü kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 8 maçta da gol yedi.

Maçın hakemi, Halil Umut Meler geçen sezon Süper Lig’de en çok penaltı kararı veren hakemdi (12 kez).

Beşiktaş son 8 maçın 7'sini kazanamadı. Bu karşılaşmaların 5’inde gol atamadılar.

Gazişehir FK’yı çalıştıran Sumudica, Süper Lig’de son 16 maçta da gol yedi.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısını önde bitirdiği son 65 maçın 60'ını kazandı. 2 kez Kasımpaşa ve 1 kez Fenerbahçe’ye puan kaybetti.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius çıktığı 37 maçta 47 gol yedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Beşiktaş’ın galibiyeti. Bu maça bahis yapan üyelerin önemli çoğunluğu Beşiktaş’ın deplasmanda maçı alacağını ön görmüş.

Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği diğer tercihler ise 2,5 Gol Üstü ve Karşılıklı Gol Var olarak dikkati çekiyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ İSE…

Sahasında Rizespor ile berabere kalan Beşiktaş'ın Gazişehir deplasmanında mutlaka kazanması gerekiyor. Siyah beyazlılar, henüz oyun ritmini bulamamış rakibi karşısında 3 puana yakın olan taraf. İlk yarı-ikinci yarı 0/2 ideal bir kupona eklenebilir.