Gazişehir, Abdul Aziz Tetteh transferini açıkladı

Gazişehir Gaziantep, Dinamo Moskova’da forma giyen 29 yaşındaki Ganalı ön libero Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti. Deneyimli futbolcu, Futbol Şube Sorumlumusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreninde, kendisini üç yıllığına Gazişehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kırmızı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'da forma giyen Abdul Aziz Tetteh ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tetteh, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreninde, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Abdul Aziz Tetteh'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Dinamo Moskova formasını 25 kez giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı.



