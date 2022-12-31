İSTANBUL, (DHA) - Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "İstanbul Okullar Arası Karate Gençler İl Birinciliği Müsabakaları" turnuvasında, belediye adına mücadele eden sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.



Türkiye Karate Federasyonu ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle organize edilen "İstanbul Okullar Arası Karate Gençler İl Birinciliği Müsabakaları" sona erdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvada 600 sporcu madalya mücadelesi verdi.



2 gün süren turnuvanın ilk gününde Gençler B (14-15 yaş) Kız-Erkek Kata ve Kumite müsabakaları, ikinci gün ise Gençler A (16-17 yaş) Kız-Erkek Kata ve Kumite müsabakaları yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da salonda sporcularla bir araya gelerek, başarılar diledi.



GAZİOSMANPAŞALI SPORCULARDAN 5 MADALYA



Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün 10 sporcusu da turnuvada okulları adına mücadele etti. Sporculardan Tuana Irmak ve Ozan Parlak kendi kategorilerinde şampiyon olurken, Arda Duman 2’nci, Senem Nur Terzi ve Sudenaz Kaya da 3’üncü oldu.