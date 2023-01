İSTANBUL, (DHA)- Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne toplamda 210 bin lira destekte bulundu.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım' törenine Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Programda, tekvando, karate, fitness, muay thai, badminton, kick boks, boks branşlarında faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne toplamda 210 bin lira nakdi destek sağlandı.

USTA: SPORCULARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM

Programda konuşan Başkan Usta, yerli ve milli sporcuları tebrik ederek, "Onların yolu açık olsun, bahtı açık olsun diyorum ve sonuna kadar maddi, manevi olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği desteğin yanında spora ve sporcuya verdiği destek takdire şayandır. İnşallah biz de onu tamamlayacak çalışmaları hızlı bir şekilde bütün gayretimizle yerine getirmeye devam ediyoruz. Ben, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum" dedi.

Sporcu Sümeyye Kavak, 10 yıldır karate ile ilgilendiğini belirterek, "İnsanlar, spor yaptığımızda okulumuzun etkileneceğini düşünüyorlar. Ancak hem geniş arkadaş çevremiz var hem de derslerimize katkısı oluyor. Belediyemizin yardımları ve bize gösterdikleri her türlü destekten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediyelerin nakdi yardımlarının kulüpler açısından çok önemli olduğunu dile getiren karate antrenörü Ahmet Kızılkaya, "Bu yardımlar özellikle kendi açımızdan düşündüğümüz zaman baya bir önem taşıyor. Belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya maddi katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Desteklerinin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.