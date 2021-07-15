Gaziler Okçuluk Müsabakası Ankara’da düzenlendi

Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Şehit Mustafa Yavaş Spor Salonu’nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Müsabakada birinci olan gazi Hüseyin Kırlı’ya kupasını Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, ikinci olan gazi Mesut Höyük’e kupasını Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengül, üçüncü olan gazi Ali Esendağ’a ise kupasını Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan verdi.

Günün anısına TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, asbaşkanlar Mustafa Büyükışık, Bülent Karadaş ve yönetim kurulu üyesi Ali Burak Ünlü, organizasyonda emeği geçen emniyet yetkililerine teşekkür plaketi takdim etti.

Organizasyonda 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü’nün önemine vurgu yapılarak, şehitler rahmetle anıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gaziler Engelli Spor Kulübü yetkilileri de TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kuruluna emekleri için teşekkürlerini iletti. (AA)