Gaziemirli sporcular madalyaları topladı

İZMİR, (DHA)

GAZİEMİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları 2020 yılı boyunca katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda 10 kupa, 25 altın, 31 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 86 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenlediği 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2020) ter döken Gaziemir Belediyesi Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Volkan Yalçınkaya, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Aynı turnuvada 3'lü senkron takımı olarak mücadele veren sporcular Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma, poomse kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyespor'un kadın atletizm takımı, ligi beşinci sırada tamamlarken takımın sporcuları bireysel olarak mücadele verdikleri turnuvalarda da büyük başarılara imza attı. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğu kazanan Rahime Tekin, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede Balkan üçüncülüğü derecesini kazandı. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda koşan Rahime Tekin, 800 metre koşusunda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu, 1500 metre kategorisinde de Türkiye ikincisi oldu. İsmail Akçay Yol Koşusu'nda U20 kategorisinde mücadele eden Rahime Tekin, U20 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna imza attı.

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda ter döken belediyenin diğer sporcusu Merve Yıldırım ise 400 metrede ülke üçüncüsü oldu. Belediye atleti Dilan Atak ise Atletizm Köprübaşı Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Belediyenin tenis sporcusu Pelin Çolak, Tennis Europe kapsamında düzenlenen kategori 3 Tennis Organisation Cup Turnuvası'nda tek kızlarda ikinci olurken, çift kızlarda ise partneri Zeynep İlker ile şampiyonluğa ulaştı. Çolak, Büyükler Haftasonu Tenis Turnuvası ve 16 Yaş Haftaiçi Tenis Turnuvası'nda birincilik kazandı.

Belediyenin güreş takımı da katıldıkları müsabakalarda rakiplerine minderi dar ederek birçok başarı elde etti. Gaziemir Belediyesi sporcuları diğer branşlarda da katıldıkları bölge ve il şampiyonalarından birçok dereceyle döndü.

ARDA'DAN ALKIŞ

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan yürüyerek spor alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve düzenledikleri spor kurslarında şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirtti. Arda, "21 branşta, uzman antrenörler eşliğinde düzenlediğimiz spor kurslarımızda sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler, sporda birçok başarıya imza atıyor. Antrenörlerimizin keşfettiği yetenekli sporcularımız, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü formasıyla ve milli formayla katıldıkları turnuvalarda ulusal ve uluslararası dereceler kazanıyor. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyor" açıklamasını yaptı.

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