Gaziantep FK'da Marius Sumudica şoku yaşanıyor. Kırmızı-Siyahlı kulüp Süper Lig'de bugün oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesi son dakika açıklaması yaptı. Sumudica'nın sağlık problemleri nedeniyle sahada takımın yanında olmayacağı duyuruldu.

Gaziantep FK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı teknik direktörü Marius Sumudica'nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı zatürre rahatsızlığı sebebiyle, doktorlarından Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımının yanında olabilmesi adına olumlu bir rapor alınamamıştır.

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Teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın rahatsızlığı şiddetli bir şekilde devam etmiş olup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kulübedeki görevini yapamayacaktır. Takımımız bu karşılaşmada yardımcı antrenörlerimizden Cristian Petre yönetiminde sahaya çıkacaktır.

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.