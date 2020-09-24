Gaziantep’ten Red Bull Sky Tour geçti

Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest’te herkesin gözü gökyüzündeydi. Dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un son uçuşlarını Gaziantep’te başlattı. İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği gösteri uçuşuyla Marmaris ve İstanbul’dan sonra Gaziantep semalarını da ele geçirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda da Red Bull uçağıyla benzersiz şovlara imza atan İtalyan pilot Dario Costa, Gaziantep’te Teknofest boyunca uçuşlarına devam edecek.

Red Bull Sky Tour nedir?

Geçen sene 4. Red Bull Uçuş Günü ve Teknofest’te Red Bull uçağı ile benzersiz şovlara imza atan Red Bull pilotu Dario Costa, bu kez Red Bull Sky Tour kapsamında yaptığı uçuşlarla Türkiye semalarını ele geçirdi. Bu sene ilk olarak Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağının açılışında nefes kesici bir gösteri yapan İtalyan pilot Costa, sonrasında İstanbul’da herkesin gözünü gökyüzüne çevirmesini sağlamıştı. Red Bull pilotu Dario Costa en son olarak da Gaziantep’te benzersiz gösteri uçuşlarına devam edecek.