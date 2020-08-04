Marius Sumudica yönetiminde harika bir sezon geçiren Gaziantep FK’da transfer hareketliliği...İlk sezonunda başarılı bir dönemi geride bırakan Gaziantep FK, sezonun en öne çıkan oyuncusu Maxim’i bonservisiyle alıyor. Mainz’da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rumen yıldızla anlaşmaya varıldı kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Kırmızı-Siyahılar, Almanlar’la sıkı bir pazarlık halinde. Özellikle Sumudica’nın takımda kalmasını çok istediği vatandaşıyla bizzat görüştüğü belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca Altınordu’nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert’le Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’nın ilgilendiği belirtildi. Gaziantep temsilcisinin Kırmızı-Lacivertliler’le görüşmelere başladığı belirtildi. Gurbetçi futbolcu 1. Lig’e yükselen Yılport Samsunspor’un da transfer listesinde yer alıyor. 30 yaşındaki yıldız 10 numara, yarım sezon kiralık geldiği Gaziantep’te 15 maça çıktı, 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Altınordu’dan da takviye

Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli 10 numaranın bu sezon yuvadan uçması bekleniyor. Kırmızı-Lacivertliler’de ikinci sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı. Belçika doğumlu Muhammed geçen sezon 4 gol, 3 asistle oynamıştı





Ömer Necati Albayrak