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Gaziantep’te yeni transferler görev bekliyor

Süper Lig’de bu akşam sahasında Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Gaziantep FK’da yeni transferler Joao Figueiredo ve Alexander Merkel, teknik direktör Erol Bulut’tan görev bekliyorlar.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yeni transferler görev bekliyor

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-2 yenilen Gaziantep, bu akşam ağırlayacağı Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal’ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut’tan forma bekleyecek. 

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