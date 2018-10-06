Gaziantep’te Su Sporları Festivali heyecanı

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'ndeki tarihi Rumkale'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Su Sporları Festivali'ne farklı şehirlerden de gelen 800 sporcu katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rum Kale'nin, Türkiye'nin yeni Bodrum'u olacağını söyledi. Açık su yüzme yarışmaları ile başlayan festivalde 200 sporcu Sarılar Köyü ile Rum Kale arasında kalan 5 kilometre uzunluğundaki parkuru tamamlamak için kulaç attı. Yüzme yarışmasının ardından festival 30 takım ve 600 sporcunun katıldığı Dragon Bot yarışlarıyla devam etti. Takımlar bitiş çizgisini geçmek için kıyasıya yarıştı. Yoğun katılımın sağlandığı festivalin önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'nin, ünlü tatil bölgesi Bodrum kadar cazip bir yer olduğunu belirterek, "Su medeniyettir, su hayattır, su geçmiştir, su gelecektir. Dolayısıyla suyu nasıl kullandığınız çok önemli. Bizim iddiamız Türkiye'nin yeni Bodrum'u burası olacak. Bunu neden söylüyoruz çünkü Fırat'ın saklı cennetini hem halkımıza, hem ülkemize, hem tüm Dünya'ya anlatmak için büyük bir fırsatımız var. Bodrum'a giden kim varsa Fırat'a da davet ediyoruz. Türkiye'nin yeni Bodrum'u Rumkale diyorum. Rum Kale'nin üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kale restorasyonları tamamlandı. Kaleye ulaşımı kolaylaştırmamız lazım, bunun için de iki hat arasında teleferik projesi üzerine çalıştık. Seyir tepesiyle restorasyonu bitmiş binalarla kalenin üzerindeki yaşamı eski haline dönüştürüyoruz. Kalenin 4 kapısı, bir camisi, bir manastırı var. Hamamıyla yaşam alanıyla büyük bir yaşam var. Bizim arzumuz Rumkale'yi yeniden yaşatmaktır. Kültür Bakanlığı'nın restorasyonunu tamamladığı yerleri Büyükşehir olarak biz alacağız" şeklinde konuştu.

Festival kapsamında su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri de yapıldı.

Eyyüp BURUN / YAVUZELİ, (GAZİANTEP), (DHA)