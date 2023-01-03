Gaziantep'te kara 'Bulut'lar!
Gaziantep'te kara ‘Bulut’ lar! Gaziantep FK, Süper Lig’de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kötü gidişle beraber teknik direktör Erol Bulut hedef tahtasına geldi.
Gaziantep Futbol Kulübü, 16 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig ’de son haftalardaki etkisiz performansı ile dikkat çekiyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona hızlı bir giriş yapan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, sonraki 11 haftada ise sadece 1 galibiyet elde edebildi. Gaziantep FK, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 17 puan topladı. Gaziantep ekibi bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.
2 maç çok kritik
Perşembe günü Başakşehir’i konuk edecek olan Gaziantep FK, rakibini mağlup ederek son haftalardaki kötü gidişe son vermek istiyor. Puan tablosunda sıkıntılı bir konuma gelen Kırmızı-Siyahlılar’da teknik direktör Erol Bulut’a da tepkiler büyüyor. Deneyimli teknik adam özellikle içerideki maçlarda istifaya davet edilirken, yönetimin ara transfer öncesinde alınacak sonuçlara göre yol haritası belirleyeceği ifade edildi.