Gaziantep’te gazi yarı maratonu

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü dolayısıyla bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu ve 5 Kilometre Halk Koşusu’nda binlerce Gaziantepli, birlikte koşacak. Bu yıl organize edilecek koşunun, geçen yıl 54 bin 241 kişinin katılımıyla rekor kırılan 4’üncü Gaziantep Kurtuluş Koşusu’nu egale etmesi bekleniyor. 21,1 kilometre Gazi Yarı Maratonu’na katılacak koşucular, 23 Aralık 2018 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, 20 Aralık 2018 Perşembe gününe kadar www.gaziyarimaratonu.org internet sitesinden başvuru yapabilecek. Koşuculardan kayıt ücreti alınmayacak. Parkurun; 5, 10 ve 15’inci kilometrelerinde su ve sünger araçları yer alacak. Koşucular için zaman sınırı, 2 saat 40 dakika olacak. Yarışmada; kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek, 5 Kilometre Gazi Halk Koşusu’nda ise ilk 10’a girenler, bisikletle ödüllendirilecek.

23 Aralık 2018 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak koşuya, çok sayıda sporcu katılması bekleniyor.

İHA