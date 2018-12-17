Gaziantep’te çocuk atletizm şöleni

Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Gaziantep’te düzenlenen seminerle devam edildi. Gaziantep’te gerçekleşen “IAAF Çocuk Atletizmi” seminerine 220 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. Çocuk uygulamasına 40’ı anaokul, 75 ‘i ilkokul olmak üzere toplam 115 öğrenci katılarak eğlenceli atletizmle tanıştı.

Necdet Ayaz: “Geleceğin sporcularını atletizmle buluşturacağız.”

Seminerin açılışında bir konuşma yapan IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, “Eğiticileri eğitmek, geleceğin sporcularını atletizm ile buluşturmak bizim ana hedefimizdir. Proje çerçevesinde çocuklarımız sağlıklı ve mutlu olmaları sağlanacağı gibi gelecekteki şampiyonlar çıkartılarak spor kulüplerine de önemli bir alt yapı oluşturulabileceğini” dedi. Ayaz konuşmasını bu projeye desteği esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Federasyon Başkanı Sayın Fatih Çintimar’a, Genel Sekreter Sayın Fahrettin Yıldız’a, Yönetim Kurulu üyelerine, projeyi talep eden kurumlara ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek tamamladı.

Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen “Bağımlılık ve Çocuklar” dersi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, tarafından, “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım”ile Fair Play dersleri de, gazeteci ve aynı zamanda projenin Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi. Seminere katılan 220 kursiyerler, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğünce önceden hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumlarını slayt ortamında yaptılar. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler proje ile ilgili ilk deneyimlerini de yapmış oldular.

“Eskimeyen Değerler” unutulmadı

“Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda projeye eklenen “Eskimeyen Değerler” de unutulmadı. Eskimeyen Değerler töreninde kursiyerlere;Türk atletizminin gelişmesine önemli katkıda bulunan efsane atletimiz Meksika Olimpiyat Oyunları maraton dördüncüsü İsmail Akçay tanıtıldı. Akçay kursiyerlere iyi bir sporcu olmanın yollarını anılarıyla anlattı. Törendeİsmail Akçay’la birlikte, atletizmin gelişmesine katkı sağlayan Gaziantep Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer, Harun Esen, Ergün Gül, Selahattin Koç, Ömer Tarkan Tuzcuoğlu, Gülhan Erbilici Uçar ve Memik Vurucu kursiyerlere tanıtıldı ve plaketle ödüllendirildiler. Eskimeyen Değerlerin ödülleri Gaziantep Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer, Proje Koordinatörü Necdet Ayaz, Proje Eğitmeni ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç, İHA Kurumsal Haber KoordinatörüMehmet Tekin, Koordinatörlük Üyeleri Aslan Koç, Zeynep Özyılmaz, Serkan Aydın ve Muammer Yargülü tarafından verildikten sonra düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları verildi.

İHA